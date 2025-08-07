Logo R7.com
Balanço Geral

Ex-aluno armado com canivete invade escola e é detido na Grande SP

O Capitão Guedes, da Polícia Militar, conversou ao vivo com o Balanço Geral e deu mais detalhes sobre a ocorrência

Balanço Geral|Do R7

Na manhã desta quinta-feira (7), um ex-aluno invadiu uma escola na Grande São Paulo portando um canivete. A Guarda Civil Metropolitana foi acionada e deteve o indivíduo, que foi conduzido ao distrito policial. O capitão Guedes, da Polícia Militar, falou ao vivo com o Balanço Geral e trouxe mais informações sobre a ocorrência. Veja.

  • GCM (Guarda Civil Metropolitana)
  • PM (Polícia Militar)
  • Polícia
