Ex-aluno armado com canivete invade escola e é detido na Grande SP
O Capitão Guedes, da Polícia Militar, conversou ao vivo com o Balanço Geral e deu mais detalhes sobre a ocorrência
Na manhã desta quinta-feira (7), um ex-aluno invadiu uma escola na Grande São Paulo portando um canivete. A Guarda Civil Metropolitana foi acionada e deteve o indivíduo, que foi conduzido ao distrito policial. O capitão Guedes, da Polícia Militar, falou ao vivo com o Balanço Geral e trouxe mais informações sobre a ocorrência. Veja.
