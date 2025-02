Ex-namorado de funcionária de salão de beleza confessa ter ateado fogo no estabelecimento

Paulo José Queiroz, ex-namorado de uma funcionária de um salão de beleza, confessou ter ateado fogo no estabelecimento, localizado na zona sul de SP. Câmeras de segurança capturaram imagens dele arrombando o salão e despejando um líquido inflamável no local. Ele teve a ajuda de um amigo para cometer o crime. Apesar da confissão, os dois foram liberados após depoimento.



