Exames indicam que Vitória foi drogada e abusada por duas pessoas depois de morta

Segundo fontes do jornalista Roberto Cabrini, os exames toxicológicos feitos no corpo de Vitória Regina, jovem de 17 anos encontrada morta em Cajamar (SP), indicaram que ela teria sido drogada e torturada nos dois dias em que teria ficado em cativeiro. A morte da jovem foi causada por estrangulamento e ela foi abusada sexualmente por duas pessoas depois de morta. O corpo de Vitória também foi esfaqueado postumamente. Os exames ainda não foram divulgados oficialmente. A polícia busca comparar os materiais genéticos encontrados no corpo com os dos suspeitos.



