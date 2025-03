Exclusivo: Balanço Geral acompanha movimentação na delegacia após confissão de Maicol

O Balanço Geral acompanhou toda a movimentação na delegacia de Cajamar e em Franco da Rocha, na Grande São Paulo, depois que o suspeito Maicol Sales dos Santos confessou ter assassinado a jovem Vitória Regina de Sousa, de 17 anos. Após confessar, o suspeito foi levado sob escolta policial da delegacia de Cajamar ao IML de Franco da Rocha. A polícia planeja reconstituir os eventos do crime para esclarecer se Michael agiu sozinho ou com ajuda.



