Exclusivo: Daniel, suspeito de envolvimento no caso Vitória, concede entrevista ao Balanço Geral

Daniel Lucas Pereira, amigo da família de Vitória e um dos suspeitos de envolvimento no crime, conversou com o Balanço Geral. Ele se declarou inocente e falou que tem enfrentado dificuldades para trabalhar por conta da repercussão do caso. Ele ainda explicou o que era o vídeo que a polícia encontrou em seu celular e que foi utilizado para torná-lo um dos investigados.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!