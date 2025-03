Exclusivo: marceneiro tem casa invadida duas vezes no mesmo dia na Grande São Paulo

O marceneiro Sidney Eloi Rebolo mora há 58 anos na mesma casa, em Guarulhos, na Grande São Paulo, e nunca tinha sido vítima de criminosos. Porém, ele foi surpreendido com duas invasões no mesmo dia, em um intervalo de oito horas. A casa dele é protegida com um portão alto e lanças nas pontas da grade. A primeira invasão ocorreu à tarde, quando um homem pulou o portão e furtou objetos da marcenaria de Sidney. O segundo suspeito tentou invadir o imóvel à noite, mas foi impedido pelo alarme que a vítima acionou após a primeira ocorrência. Sidney registrou um boletim de ocorrência, mas ainda não obteve informações sobre os invasores.



