Exclusivo: Vítima de ‘Galo Cego’ relata o ataque que sofreu do criminoso

Uma das vítimas do criminoso ‘Galo Cego’ relatou com exclusividade ao Balanço Geral o ataque que sofreu do agressor. Antônio Fernandes disse que estava andando em uma rua no centro da cidade de São Paulo quando o agressor passou por ele. Imediatamente, a vítima olhou para trás e foi atacada com um pedaço de madeira, que fraturou a sua mão e quase a fez ter que amputar o braço. Antônio teve que passar por cirurgias. A polícia identificou ‘Galo Cego’ andando na rua e o levou preso. O criminoso tem 10 boletins de ocorrência registrados contra ele.



