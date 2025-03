Família de Vitória reage ao texto da confissão de Maicol: ‘Não tem cabimento’

Nesta quarta-feira (19), a família de Vitória, jovem de 17 anos encontrada morta em Cajamar (SP), esteve no Balanço Geral e reagiu ao texto da confissão de Maicol dos Santos sobre o assassinato. Os familiares apresentaram diversos argumentos para expor contradições que encontraram no depoimento, dentre eles o fato de que Vitória nunca teria comentado com nenhuma das amigas mais próximas sobre a suposta relação que teria tido com Maicol. Ela sempre contava sobre as suas relações amorosas para as amigas. A família não acredita que o suspeito tenha agido sozinho e acha que ele tenta poupar algum outro participante do crime com a sua confissão.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!