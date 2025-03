Família de Vitória vai à delegacia conversar sobre as investigações

Nesta segunda-feira (17), a família de Vitória Regina, jovem de 17 anos encontrada morta em Cajamar (SP), compareceu à delegacia para conversar sobre as investigações. O interesse da família tem a ver com as fotos da jovem que foram encontradas no celular de Maicol, único suspeito preso até o momento. Conforme mostrado pela perícia no aparelho de Maicol, uma série de fotos de Vitória foram encontradas no celular dele, podendo sugerir que ele estaria monitorando a jovem havia um bom tempo. Segundo o advogado da família, Fábio Costa, as investigações devem chegar ao fim ainda nesta semana, quando os laudos periciais forem concluídos.



