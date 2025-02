Familiares de jovem que desapareceu após cair em córrego organizam manifestação na zona sul de SP

Familiares e amigos de um jovem que desapareceu na última quinta-feira (6) organizaram uma manifestação no Capão Redondo, na zona sul de SP. Erick Santos, de 24 anos, caiu com o carro em um córrego e, desde então, não foi mais visto. A família acredita que o corpo do rapaz está preso no piscinão da região. O objetivo do protesto é pedir mais agilidade nas buscas por Erick.