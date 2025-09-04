Filho agride pai com capacete após falsificar assinatura e vender terreno em Guararema (SP)

Um idoso foi agredido com golpes de capacete pelo próprio filho devido a venda ilegal de um terreno em Guararema, região metropolitana de São Paulo. Édson Rodrigues falsificou a assinatura do pai, Geremias, para vender um terreno de 360 metros quadrados por R$ 50 mil.

O idoso estava em casa quando ouviu uma movimentação estranha no local, e foi perguntar por que havia um homem fazendo a limpeza da área, já que ele não havia contratado ninguém para o serviço. Nesse momento, descobriu que o terreno havia sido vendido sem sua autorização. Édson apareceu e partiu para cima do pai com agressividade, dando cinco golpes com um capacete. Imagens flagraram o homem com o objeto em uma das mãos e Geremias sendo amparado por um vizinho.

O filho alegou legítima defesa e disse que o terreno é de sua mãe, Cida, que é casada com Geremias há mais de 30 anos. Também disse que o local é uma herança da família e que não precisava da autorização de seu pai para a venda. O idoso registrou um boletim de ocorrência contra o filho, que já tem passagens na polícia por agressão e ameaças. A Secretaria de Segurança Pública pediu uma medida protetiva de urgência para Geremias.