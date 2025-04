Filho do cantor Manuel Sollo está desaparecido há seis dias em Franco da Rocha

O cantor Manuel Sollo enfrenta um drama pessoal com o desaparecimento de seu filho Daniel Timóteo dos Santos Silva, de 39 anos. Daniel saiu de casa em Franco da Rocha, na Grande São Paulo, apenas com a roupa do corpo e não retornou. Ele possui esquizofrenia e autismo. A família registrou boletim de ocorrência e busca informações sobre seu paradeiro.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!