Fiscal de praia é executado por homem vestido como catador de latas em Ubatuba (SP)

Um fiscal de praia foi executado a tiros em Ubatuba (SP). Câmeras de segurança do local gravaram toda a ação. Marlon Claro dos Santos, de 38 anos, estava de moto. Quando ele parou o veículo, um homem vestido de catador de latas se aproximou, com a arma escondida sob um saco, e atirou em Marlon. A vítima era fiscal de praias da Associação Amigos de Itamambuca (SAI). A polícia descobriu que o assassino usou um revólver calibre 38 no crime e tenta identificar e localizar o executor.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!