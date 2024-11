Flagrante: mulher é seguida e atacada dentro de condomínio onde mora no RS

Lorraine foi seguida e abordada por um homem dentro do condomínio onde mora. O agressor entrou no local utilizando a senha de um morador. Após o ataque, Lorraine gritou por socorro e sua irmã desceu para ajudá-la. A polícia investiga o caso com base nas imagens das câmeras de segurança e busca esclarecer as circunstâncias da abordagem. O suspeito já possui antecedentes criminais relacionados à importunação sexual.