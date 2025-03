Funcionária é assaltada durante o trabalho na zona leste de São Paulo

Uma funcionária de uma empresa falava com clientes em uma rua na zona leste de São Paulo quando viveu momentos de terror. Um assaltante ameaçou a mulher com uma arma. O criminoso levou a moto dela, carteira e todos os pertences dela. Um baita prejuízo. Lorena Coutinho conversou com a vítima e vai contar como tudo aconteceu.



