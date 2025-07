Gardinali faz o teste da limpeza e anda só de meias brancas pelas ruas de São Paulo

Luciana Gimenez realizou um teste em Tóquio, no Japão, caminhando com meias brancas que permaneceram limpas após percorrer ruas e praças. O apresentador Thiago Gardinali replicou o experimento em São Paulo , comprando meias no Brás e caminhando pela cidade. Será que as peças ficaram encardidas? Sim ou com certeza?



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!