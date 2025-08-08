Homem bêbado atropela banhistas com barco em lago nos EUA e mata menina de 10 anos

Um homem embriagado que pilotava um barco no lago Harris, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, atropelou banhistas e matou uma menina de 10 anos. O acidente também deixou outras pessoas feridas. Entre as vítimas, uma mulher precisou ter a perna amputada. Dentro do barco, a polícia encontrou 39 latas de cerveja vazias. Sete delas estavam perfuradas por tiros de espingarda. O condutor, de 40 anos, pagou fiança de US$ 250 mil e está usando tornozeleira eletrônica. A audiência está marcada para o fim de agosto.



