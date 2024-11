Homem conhecido como ‘o marido mais gentil da América’ é condenado por matar a esposa

Em 2015, o americano Timothy Murphy-Johnson ficou conhecido como "o marido mais gentil da América" após sua esposa compartilhar uma surpresa feita por ele: uma lista com as 15 razões para amá-la. Anos depois, Molly apareceu morta e Timothy alegou que ela havia tirado a própria vida. No entanto, após cometer um deslize, a verdadeira face do homem foi descoberta: ele era, na verdade, um assassino. Acompanhe!