Homem morre atropelado por motorista que testou positivo no bafômetro

Benone Brandão Procopio, de 62 anos, morreu após ser atropelado por um carro quando tentava atravessar uma avenida. O motorista, que prestou socorro, testou positivo no teste do bafômetro. Ele foi preso por homicídio doloso, mas liberado após pagar fiança. Moradores e comerciantes do local clamam por faixas de pedestres para evitar novos acidentes. Enquanto ela não vem, as pessoas se arriscam para conseguir atravessar a avenida.