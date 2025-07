Homem suspeito de matar mulher encontrada queimada em prédio é preso

Uma mulher foi morta queimada dentro de um prédio na zona sul de São Paulo. Os moradores do condomínio em que o corpo foi encontrado saíam depressa do edifício após emissão de alerta de incêndio em um dos apartamentos. No entanto, os moradores dos últimos andares logo encontraram o corpo da mulher completamente queimado. Um homem foi preso suspeito pelo crime. Ele foi visto entrando com a mulher no condomínio 12 horas antes do corpo ser encontrado.



