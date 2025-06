Influenciador desafia amigo a emagrecer, e personal que o acompanhava morre durante a competição

O influenciador digital Mr. Beast propôs a um amigo o desafio de perder 45 quilos em até um ano, prometendo uma recompensa de 417 mil dólares. O amigo, Majd, aceitou e foi confinado em um ambiente com academia de ponta e alimentação saudável. Durante o desafio, criou-se uma forte conexão entre Majd e o personal trainer Tyler Wall, fundamental para a motivação. No entanto, 85 dias após o início, Tyler faleceu inesperadamente, impactando todos os envolvidos. A família de Tyler pediu para que a história fosse compartilhada para perpetuar sua mensagem de esperança e positividade. Majd continuou o desafio e conseguiu atingir seu objetivo em menos de um ano. Após conquistar seu objetivo, ele dedicou sua vitória para Tyler. Confira!



