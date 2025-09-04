Influenciador joga ursinhos de pelúcia com dinheiro para público e causa confusão em Olímpia (SP)
Fãs percorreram ruas e avenidas da cidade atrás do influenciador até chegar em um posto de gasolina, onde depredaram objetos e destruíram carros
O influenciador digital Bruno Alexssander Souza, conhecido como Buzeira, prometeu jogar ursinhos de pelúcia com dinheiro à multidão e causou uma confusão generalizada em Olímpia, interior de São Paulo. Ele tem mais de 15 milhões de seguidores nas redes sociais. Nas imagens, Buzeira aparece em cima de um carro jogando as pelúcias para o público. Ele também quebrou pedaços de um cordão de ouro, arremessou para o público e se jogou na multidão.
Testemunhas disseram que os fãs percorreram ruas e avenidas da cidade atrás do influenciador até chegar em um posto de gasolina, onde causaram uma confusão depredando objetos e destruindo carros. O dono do posto de combustíveis disse que teve um prejuízo de mais de R$ 30 mil. O próprio influenciador falou que seu carro de luxo foi danificado, com prejuízo de mais de R$ 70 mil.
A Polícia Militar e a Guarda Civil estiveram no local, mas não conseguiram controlar a multidão. A estratégia usada por Buzeira e outros influenciadores para conseguir curtidas nas redes sociais é perigosa e pode provocar tragédias. A prefeitura de Olímpia reforçou que não compactua com qualquer ato de vandalismo. Em nota, Buzeira disse que vai pagar por todos os danos no posto de combustíveis.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas