Influenciadora que diz tido caso com Neymar troca mensagens de dentro da prisão com produtor

A influenciadora de 25 anos Nayara Macedo, conhecida como Any Awuada, que ficou famosa após ter dito que teve um caso com o Neymar, tem trocado mensagens de dentro da prisão com um produtor de eventos. Nayara está presa, junto com a mãe dela, por participar de um esquema de vendas de perfumes e produtos cosméticos falsificados. O produtor de eventos Flávio Gustavo concedeu uma entrevista ao Balanço Geral. Confira!



