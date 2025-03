‘Inquérito do caso Vitória está muito perto do fim’, afirma o advogado Fábio Costa

Em entrevista nesta segunda-feira (17), Fábio Costa, o advogado da família de Vitória Regina, afirmou que o inquérito do caso do assassinato da jovem de 17 anos em Cajamar (SP) está quase pronto. Segundo ele, conforme informações do delegado, os laudos periciais que faltam para a conclusão do inquérito estarão prontos até a próxima sexta-feira (21). Os crimes imputados aos culpados do caso envolverão feminicídio, tortura, ocultação de cadáver, possivelmente associação criminosa e, conforme o possível conteúdo dos laudos periciais, estupro de vulnerável.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!