Integrantes de quadrilha especializada em roubo de carros são presos em operação no litoral de SP

Uma operação policial em São Vicente, no litoral sul de São Paulo, resultou na prisão de quatro homens, com idades entre 18 e 20 anos, envolvidos em uma série de roubos de veículos. Além dos quatro presos, outras seis pessoas foram encaminhadas à delegacia. A quadrilha agia com agressividade na Baixada Santista, especialmente nas proximidades da rodovia SP-055. A operação contou com o apoio de drones, cães farejadores e envolveu 60 policiais. Ao todo, foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão e seis de prisão temporária nos bairros Humaitá e Jardim Rio Branco. Foram apreendidos 24 celulares, três notebooks, 19 cartões bancários e um simulacro de arma de fogo. Dois suspeitos ainda estão foragidos.



