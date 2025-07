Irmãs de 90 e 92 anos são resgatadas de apartamento se alimentando de ração para gatos

Moradores de um prédio em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, fizeram uma denúncia à polícia ao suspeitarem que algo tinha acontecido com duas idosas. Quando os agentes chegaram ao apartamento, encontraram as irmãs, de 90 e 92 anos, desnutridas e confusas. Elas foram resgatadas e encaminhadas ao hospital. Por falta de recursos e de lucidez, as idosas se alimentavam de ração para gatos para sobreviverem. Até o momento, não há indícios de abandono familiar intencional.



