Jovem com transtorno do espectro autista é mantido refém durante assalto na zona norte de SP

Um jovem de 19 anos com transtorno do espectro autista foi mantido refém durante um assalto na zona norte de São Paulo. Michael Breno Firmino, de 29 anos, invadiu a residência e revirou o local em busca de objetos de valor. Além de amarrar os pais do jovem na sala, ele manteve o rapaz trancado em um quarto. A polícia chegou cerca de 15 minutos depois, iniciando uma negociação que durou duas horas e meia, com apoio do Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE). Michael, que já tem passagens por roubo, solicitou a presença do irmão antes de se entregar.



