Jovem de 20 anos está desaparecida desde domingo (6) em Pirituba, na zona norte de São Paulo

Marcela Eduarda Moreira, jovem de 20 anos, foi vista pela última vez no domingo (6), em Pirituba, na zona norte de São Paulo. Ela foi vista acompanhada de quatro homens, com uma mochila nas costas. A família suspeita que Marcela tenha fugido com um dos quatro rapazes, que ela conheceu em um jogo online. O rapaz teria ido até a casa de Marcela pedir aos pais dela que os dois pudessem namorar. A família negou sob a alegação de que Marcela sofre de ‘encefalopatia’, uma deficiência intelectual. Os familiares estão desesperados e seguem as buscas pela jovem.



