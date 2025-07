Jovem lutador de jiu-jitsu sobe em pódio de campeonato usando quimono do Balanço Geral

Murilo Jorge, mais conhecido como Manteiguinha, é um lutador de jiu-jitsu de 13 anos que vende balas para pagar as inscrições em campeonatos da modalidade. Recentemente, ele conquistou o segundo lugar no Campeonato Brasileiro Kids. Durante a competição, ele usou um quimono personalizado do Balanço Geral. O jovem atleta já acumula dez medalhas em disputas nacionais e internacionais.



