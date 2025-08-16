Juiz mantém prisão de Hytalo Santos e companheiro após audiência de custódia
Os dois são acusados de conteúdo impróprio com menores
O influenciador Hytalo Santos e seu parceiro, Israel, tiveram suas prisões mantidas após audiência de custódia em Carapicuíba, São Paulo. Detidos em uma casa de luxo, eles são acusados de produzir vídeos com menores em situações indevidas. As investigações também miram os responsáveis pelas crianças envolvidas. A defesa tenta habeas corpus para reverter a prisão. As alegações vieram à tona após um alerta do influenciador Felca sobre conteúdo impróprio para crianças.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas