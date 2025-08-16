Juiz mantém prisão de Hytalo Santos e companheiro após audiência de custódia

O influenciador Hytalo Santos e seu parceiro, Israel, tiveram suas prisões mantidas após audiência de custódia em Carapicuíba, São Paulo . Detidos em uma casa de luxo, eles são acusados de produzir vídeos com menores em situações indevidas. As investigações também miram os responsáveis pelas crianças envolvidas. A defesa tenta habeas corpus para reverter a prisão. As alegações vieram à tona após um alerta do influenciador Felca sobre conteúdo impróprio para crianças.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!