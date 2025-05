Julgamento de Paulo Cupertino começa nesta quinta-feira (29) na zona oeste de SP

Nesta quinta-feira (29), Paulo Cupertino senta no banco dos réus. Ele é acusado de triplo homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e com recurso que impossibilitou a defesa das vítimas. O julgamento acontece no Fórum da Barra Funda, na zona oeste de São Paulo. Cupertino é apontado como o autor dos assassinatos do ator Rafael Miguel e dos pais do jovem, João e Miriam, ocorridos há seis anos. Rafael era namorado da filha de Cupertino, que não aceitava o relacionamento. Após o crime, Cupertino ficou três anos foragido e chegou a ser incluído na lista de procurados da Interpol. Ele foi capturado enquanto se escondia em um hotel na zona sul da capital. A previsão é que o julgamento dure dois dias. A expectativa é que, após tantos anos, o caso finalmente tenha um desfecho.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!