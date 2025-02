Locutor sai de casa de carro e é encontrado morto em rodovia com sinais de atropelamento

A família do locutor Jonielson, de 42 anos, busca respostas para sua morte misteriosa. O homem desapareceu ao retornar para casa na Rodovia Ayrton Senna, onde foi encontrado morto com sinais de atropelamento. Além disso, o veículo e instrumentos de trabalho de Jonielson não foram achados. Sua esposa, Milka Moreira, relatou que ele enfrentou problemas com o carro antes do desaparecimento. A mulher questiona: como ele pode ter sido atropelado se estava de carro em uma rodovia?