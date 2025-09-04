Macaco tenta beber garrafa de vinho vazia, fica bravo e a quebra no chão, no Paraná
O animal pegou a garrafa em uma lixeira de um parque
O vídeo em que um macaco tenta beber uma garrafa de vinho vazia e em seguida a quebra no chão em fúria viralizou nas redes sociais. O caso aconteceu em um parque ambiental em Maringá, no Paraná. O animal pegou a garrafa em uma lixeira no local. Uma médica que caminhava pela região flagrou o macaco mexendo na lixeira e resolveu gravar.
A equipe do Balanço Geral conversou com a Prefeitura sobre o ocorrido. Ela informou que o Instituto Ambiental de Maringá atua para solucionar problemas relacionados à disposição de resíduos nas lixeiras da cidade. As autoridades ressaltaram ainda a importância da colaboração e da consciência ambiental dos cidadãos que vivem em Maringá.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas