Macaco tenta beber garrafa de vinho vazia, fica bravo e a quebra no chão, no Paraná

O vídeo em que um macaco tenta beber uma garrafa de vinho vazia e em seguida a quebra no chão em fúria viralizou nas redes sociais. O caso aconteceu em um parque ambiental em Maringá, no Paraná. O animal pegou a garrafa em uma lixeira no local. Uma médica que caminhava pela região flagrou o macaco mexendo na lixeira e resolveu gravar.



