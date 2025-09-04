Mãe é presa suspeita de ocultar corpo da filha morta dentro de casa no Rio de Janeiro
Vizinhos estranharam a falta de Evelyn na rua e a encontraram em um avançado estado de decomposição em cima de sua cama
Uma mãe foi presa no Rio Janeiro suspeita de esconder o corpo da própria filha morta dentro de casa. Evelyn Daiana, de apenas 6 anos, era deficiente, não falava ou andava, e foi encontrada em cima de sua cama enrolada em lençóis. Os vizinhos perceberam que a menina não aparecia na rua há quase um mês e entraram na casa da família, encontrando o corpo em um já avançado estado de decomposição. A mãe, Maria Raíssa, deixava o ventilador ligado para dissipar o mau cheiro. Ela estava na casa de uma vizinha quando a polícia chegou e foi presa em flagrante.
Testemunhas disseram que a menina chorava muito e era constantemente deixada sozinha em casa com dois irmãos mais novos, cada um filho de um pai diferente. Raíssa foi indicada por ocultação de cadáver e a suspeita para o crime é de que ela não queria parar de receber os valores do Bolsa Família.
A Polícia Civil aguarda o resultado da perícia para a apontar a causa exata da morte da criança. Há indicações de que possa ter sido por inanição, por Evelyn ter ficado muitos dias sem se alimentar, ou por uma pancada na cabeça.
