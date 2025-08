Mãe impede suspeito de sequestrar filho de 5 anos em plena luz do dia no interior de SP

Uma mãe impediu que um suspeito sequestrasse o filho dela, de apenas 5 anos, em plena luz do dia em São José dos Campos (SP). Câmeras de segurança flagraram o momento em que o homem retira a criança do carrinho em que ela estava, pega no colo e sai para atravessar a rua com o menino. No entanto, a mãe, que estava ao lado do carrinho, logo percebeu e tomou a criança do suspeito. O homem saiu andando normalmente para o outro lado da rua. A mãe prontamente acionou a polícia, que encontrou o suspeito nas proximidades do local em que tudo aconteceu.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!