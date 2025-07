Mãe tenta vender filha de apenas 2 anos de idade no Pará por R$ 40 mil

Uma mãe tentou vender a filha de apenas 2 anos no Pará por R$ 40 mil. A Polícia Civil soube do caso através de uma denúncia anônima de que um casal vindo do Rio de Janeiro para a cidade de Conceição do Araguaia (PA) compraria um bebê de aproximadamente 2 meses de idade. A mãe e o casal foram presos em flagrante por tráfico de pessoas. A mulher tentaria comprovar a adoção da criança por meio de documentos fraudulentos. Os policiais civis identificaram um grupo em uma rede social com indícios de envolvimento na prática de venda ilegal de crianças.



