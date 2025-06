Manifestantes invadem prefeitura de Itapecerica da Serra, na Grande SP

Na manhã desta quinta-feira (5), um grupo de manifestantes tentou invadir a sede da prefeitura de Itapecerica da Serra (SP), exigindo uma reunião com o prefeito para discutir questões relacionadas à moradia. Contidos pela polícia, eles permaneceram do lado de fora, clamando por diálogo. A Guarda Municipal reforçou a segurança do prédio, enquanto a Polícia Militar prestou apoio para evitar tumultos.



