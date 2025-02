Moradores exigem medidas após série de acidentes em cruzamento na região central de SP

Um cruzamento entre a rua Heitor Peixoto e a avenida Lacerda Franco, no Cambuci, na região central de São Paulo, tem registrado sucessivos acidentes. Uma mudança no fluxo viário na região, ocorrida há cerca de dez anos, aumentou o tráfego e agravou a situação. Os moradores exigem a instalação urgente de um semáforo. A CET prometeu a instalação no primeiro semestre deste ano, mas a comunidade aguarda ansiosamente por essa solução para evitar mais tragédias.