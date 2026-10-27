Morre funcionário que caiu de uma altura de seis metros após ser empurrado por colega em SP
Caio Wilson foi empurrado contra uma parede de drywall após uma discussão com um colega de trabalho
Caio Wilson Costa, de 28 anos, morreu após ser empurrado por um colega de trabalho durante uma discussão em uma concessionária na Mooca, zona leste de São Paulo. Após cinco dias internado na UTI, ele não resistiu aos ferimentos. A Polícia Civil investiga o caso e avalia reclassificar a situação como homicídio.
A desavença entre Caio e José Wilson iniciou-se na oficina da concessionária, onde ambos trabalhavam há cinco anos. Segundo o suspeito, a situação começou como uma brincadeira, mas evoluiu para uma discussão séria. Durante o conflito, Caio foi empurrado contra uma parede de drywall, resultando em uma queda de aproximadamente seis metros.
Após o acidente, Caio sofreu lesões graves na cabeça e uma parada cardiorrespiratória. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e pelo SAMU e levado ao Hospital das Clínicas. Apesar das tentativas de salvá-lo, Caio não sobreviveu. José Wilson foi preso em flagrante, mas liberado após audiência de custódia.
A Secretaria de Segurança Pública diz que a discussão foi motivada pela movimentação de veículos. Familiares da vítima afirmam que José Wilson tem um historio de confronto. A defesa do suspeito destaca a relação amistosa entre os envolvidos e solicita uma análise cuidadosa das provas.
Agora, com a morte informada ao Ministério Público, aguarda-se uma possível reclassificação do caso, inicialmente registrado como lesão corporal grave.
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