Morte de idosa é investigada por possível ligação com o caso Vitória

A polícia investiga uma possível ligação entre a morte de Edna de Oliveira Silva, de 65 anos, e o assassinato da jovem Vitória, de 17. O corpo da idosa foi encontrado na mesma região em que a adolescente estava desaparecida. Agentes acreditam que Edna pode ter sido morta por queima de arquivo. Ela trabalhava como cuidadora de idosos e, nos últimos meses, prestava serviço na casa de Maicol, único suspeito preso por envolvimento na morte de Vitória . No dia do desaparecimento de Vitória, Edna pediu dinheiro para uma vizinha para pegar um ônibus e ir pegar sua aposentadoria. Quatro dias depois, foi encontrada morta em uma cachoeira.



