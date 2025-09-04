Motorista morre após passar mal e cair com carro em córrego na zona sul de São Paulo

Um motorista morreu após ter passado mal e ter caído com o carro em um córrego na Vila Sônia, na zona sul de São Paulo. O acidente aconteceu por volta das 13h da última quarta-feira (3). José Medeiros, de 75 anos, e sua esposa, Irani Conceição, de 66, estavam a caminho de casa, depois de sair do mercado, quando ele sofreu um ataque cardíaco.



