Motorista morre após passar mal e cair com carro em córrego na zona sul de São Paulo
José Medeiros, de 75 anos, e sua esposa, Irani Conceição, de 66, estavam a caminho de casa, depois de sair do mercado, quando ele sofreu um ataque cardíaco
Um motorista morreu após ter passado mal e ter caído com o carro em um córrego na Vila Sônia, na zona sul de São Paulo. O acidente aconteceu por volta das 13h da última quarta-feira (3). José Medeiros, de 75 anos, e sua esposa, Irani Conceição, de 66, estavam a caminho de casa, depois de sair do mercado, quando ele sofreu um ataque cardíaco.
As câmeras de segurança gravaram toda a ocorrência. O carro chegou ao final da rua, onde deveria virar à esquerda ou à direita, mas seguiu reto, invadiu uma vegetação e desapareceu. O automóvel caiu tombado no córrego. Os dois idosos ficaram presos nas ferragens do veículo. Irani quebrou a perna e o pé, mas José não resistiu. Moradores relatam que, por falta de sinalização na rua, outros carros já caíram no córrego, da mesma forma que o do casal.
