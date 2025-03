Motorista revela que Vitória desceu sozinha em ponto de ônibus perto de sua casa

O Balanço Geral teve acesso exclusivo ao inquérito do caso Vitória . O depoimento do motorista do ônibus onde estava a jovem revela que ela foi a única passageira a descer em um ponto perto de sua residência. Segundo Fábio Costa, advogado da família da adolescente, isso leva a crer que quem raptou Vitória estava esperando por ela quando descesse do ônibus.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!