Mulher atropela ex-marido e atual dele em Guarulhos, na Grande São Paulo

Um homem e sua atual companheira foram atropelados pela ex-esposa dele em uma avenida em Guarulhos, na Grande São Paulo. A funcionária pública Letícia Bianco e o companheiro dela, Elísio, estavam de moto quando foram atingidos pelo carro de luxo. O crime aconteceu na madrugada do último domingo (31). As câmeras de segurança do local gravaram a ação. As vítimas voaram da moto após serem atingidas depois de uma longa perseguição.



