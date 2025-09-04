Logo R7.com
Mulher atropela ex-marido e atual dele em Guarulhos, na Grande São Paulo

O casal estava de moto quando foi atingido pelo carro de luxo

Balanço Geral

Um homem e sua atual companheira foram atropelados pela ex-esposa dele em uma avenida em Guarulhos, na Grande São Paulo. A funcionária pública Letícia Bianco e o companheiro dela, Elísio, estavam de moto quando foram atingidos pelo carro de luxo. O crime aconteceu na madrugada do último domingo (31). As câmeras de segurança do local gravaram a ação. As vítimas voaram da moto após serem atingidas depois de uma longa perseguição.


Em uma imagem é possível perceber a moto sendo arrastada pelo carro. Letícia disse que começou a ser ameaçada pela mulher há cerca de 15 dias, mas que nunca imaginou que um ataque dessa gravidade pudesse acontecer. A servidora pública acredita que o crime foi motivado por ciúmes. Letícia e Elísio se relacionam há cerca de dois meses. Ambos passam por processos de separação. O caso tramita na Justiça. Letícia espera que a suspeita responda por tentativa de homicídio.

