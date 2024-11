Mulher encontra poltrona queimada após viagem; reflexo do sol causou princípio de incêndio

Cristiane, moradora do bairro Anália Franco, zona leste de São Paulo, retornou de uma viagem e encontrou sua poltrona com buracos de queimadura. O calor do sol refletido por um espelho côncavo causou o princípio de incêndio. A situação ocorreu devido à posição da poltrona próxima ao espelho. Especialistas alertam sobre os riscos dos raios solares concentrados em objetos inflamáveis e recomendam cuidados para evitar acidentes semelhantes.