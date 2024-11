Mulher rouba cartão de idoso enquanto paramédicos tentavam reanimá-lo no Paraná

Uma mulher foi flagrada roubando cartões de crédito de um idoso enquanto paramédicos tentavam reanimar ele após um atropelamento no Paraná. Dentro da carteira, ela encontrou um papel com a senha anotada. Enquanto o idoso era levado ao hospital, a mulher e um homem fizeram diversas compras com o cartão da vítima, que morreu. A família procurou a polícia e informou o caso. O casal foi identificado e os agentes fazem buscas para localizá-los. Eles devem responder por furto qualificado.