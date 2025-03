'Não acredito que ele fez tudo sozinho', diz pai de Vitória sobre participação de Maicol no crime

Na madrugada desta terça-feira (18), Maicol Salles dos Santos confessou ser o assassino da jovem Vitória. Ele disse que agiu sozinho e alegou que teve um relacionamento com a adolescente. Carlos Alberto Sousa, pai de Vitória, conversou com o Balanço Geral. Para ele, Maicol não está falando a verdade. 'Não acredito que ele fez tudo isso sozinho', declarou.



