Oito policiais são afastados por suspeita de envolvimento em morte de empresário delator do PCC

Oito policiais militares foram afastados por suspeita de envolvimento na morte de Antônio Vinicius Lopes Gritzbach na última sexta (8), no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Como eram agentes da ativa, eles não poderiam prestar serviços particulares. Imagens de câmera de segurança mostram o momento em que os seguranças do empresário estacionam em uma loja de conveniências e, no momento de ir embora, o veículo apresenta problemas. Dos quatro agentes contratados, apenas um chegou ao aeroporto.