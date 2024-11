Ônibus é incendiado durante confusão generalizada entre torcedores uruguaios e brasileiros no Rio

O Balanço Geral acompanha, na tarde desta quarta-feira (23), a briga generalizada entre torcedores do Botafogo e do Peñarol na Praia do Recreio, no Rio de Janeiro. Durante o confronto, um ônibus foi incendiado e provocou uma grande nuvem de fumaça. Segundo informações, os uruguaios teriam vindo para o Brasil para assistir a um jogo contra o Botafogo, que acontece nesta noite.