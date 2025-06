Padrasto confessa assassinato de menina de 10 anos após ter álibi confrontado com imagens

O padrasto de Larissa Manuela, Diego Sanches, confessou o assassinato da menina de 10 anos em Barueri, Grande São Paulo, após ter tido o seu álibi confrontado com imagens. A Polícia Civil convidou Diego para depor e apresentou a ele imagens de câmeras de segurança cedidas por um morador de uma rua próxima à casa de Larissa Manuela. As imagens mostram ele caminhando em direção à casa da menina próximo ao horário em que ela foi morta. O álibi apresentado pelo suspeito, de que ele estava trabalhando no horário, não se sustentou, e ele confessou o crime. Larissa foi morta em casa com 16 golpes de faca no dia 12 de junho.



