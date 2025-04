Pai dá freada brusca no carro para ensinar filho a usar cinto de segurança e causa polêmica

Um pai gravou o castigo que deu ao filho, que não queria usar o cinto de segurança no carro, e dividiu opiniões na internet. No vídeo, ele freia bruscamente e o filho cai no assoalho do veículo. Muitos internautas criticaram e outros aprovaram a ação. O castigo sempre foi uma medida de se educar os filhos, mas a novidade é que muitos pais começaram a gravar e publicar nas redes sociais. Acompanhe os castigos polêmicos na reportagem.



